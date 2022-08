Incidente in scooter a Napoli, morte cerebrale per il bimbo di 4 anni

E’ stata dichiarata la morte cerebrale per il bambino rimasto coinvolto in un incidente. Due giorni fa il piccolo di 4 anni era in scooter col padre nel quartiere Vasto di Napoli. Come riporta Fanpage il piccolo è sbalzato dal veicolo ed è finito violentemente a terra, purtroppo, era arrivato in ospedale Santobono in condizioni disperate. Il bambino è rimasto sotto stretta osservazione fino a stamattina, quando, i medici pediatrici hanno dichiarato la morte cerebrale.

Sull’accaduto è stata aperta una inchiesta: l’ipotesi di reato è di omicidio stradale. Si vaglieranno le posizioni del padre e del conducente dell’automobile. In via Pavia è intervenuta una pattuglia dell’Unità Territoriale San Lorenzo della Polizia Municipale che si è occupata delle indagini.