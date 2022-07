Caldo killer, in Spagna oltre 43 vittime. Si teme per il ciclone africano in Italia

Almeno 43 persone sono morte per le alte temperature in Spagna nei primi due giorni dell’attuale ondata di calore, iniziata domenica scorsa. Lo si apprende da dati raccolti dall’Istituto di Salute Carlo III e resi noti dall’agenzia di stampa Efe. Tra ieri e oggi, si sono registrate temperature pari o superiori ai 45 gradi in alcune aree del Paese.

L’ondata di caldo africano ha confermato i peggiori presagi. Come riporta il tabloid Antena3, il dieci luglio hanno perso la vita 15 persone e il giorno successivo si sono verificate 28 morti. In alcune zone della Spagna le massime superano attualmente i 45 gradi. Tra le persone decedute, 17 erano uomini e 26 erano donne. La maggior parte delle vittime del caldo (26) avevano più di 85 anni. Ma due morti si sono verificate anche nella fascia 45-64 anni. L’ondata di caldo che si era verificata nel mese di giugno, aveva ucciso in Spagna 714 persone nello spazio di sei giorni.

Le previsioni in Italia

Ormai, ci siamo abituati ad avere temperature elevate, e anche quelle che in teoria dovrebbero essere eccezionali, sembrano quasi consuete. Per dire, prospettando una previsione per alcune località di 35 °C in Valpadana, viene considerato un valore normale da tanti ormai. Eppure, supera abitualmente i 5 °C quelli medi del periodo, quindi è un’anomalia climatica.

Anche quando si parla di previsioni di 40 °C per alcune località delle zone interne delle regioni meridionali, di Sardegna e Sicilia, ormai si è abituati, ed ecco che appaiono normali a tanti, eppure non lo sono proprio. Ci siamo abituati al gran caldo, però, quello che si espanderà dalla Penisola Iberica verso la Francia e l’Europa centrale, e che poi su gran parte del Nord Italia, potrebbe essere di rilevanza storica. Non sappiamo se ci saranno dei record di temperatura, però le prospettive sono quelle di avere un’ondata di caldo probabilmente di forte intensità della durata forse di almeno dieci giorni. Abbiamo osservato le proiezioni che vanno più avanti nel tempo, al fine di individuare possibili scenari con prospettive di caldo decisamente più sopportabile, quantomeno con temperature nella media.

Ebbene, questa possibilità sembra essere uno scenario distante dei giorni d’oggi, le proiezioni del Centro Meteo Europeo che si allungano fino a 46 giorni di validità, intravedono un calo della temperatura verso valori decenti, forse con inizio di Agosto, in coincidenza di novità, che è quella proposta già qualche giorno fa, che dava la possibilità del ritorno delle piogge.