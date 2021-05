Il camion interamente dedicato a Maradona: “Porto Napoli e Diego in giro per il mondo”

Un camion completamente dedicato a Diego Armando Maradona. Dal lato guida al rimorchio, tutto aerografato con le immagini del Pibe de Oro.

In un intervista rilasciata a Il Mattino, Pasquale Rea, autotrasportatore di Volla e proprietario dell’autoarticolato, ha spiegato: “Ho voluto omaggiare il Dio del calcio ritraendolo con le maglie più importanti con cui ha giocato. Un desiderio che avevo da sempre e che ora è diventato l’ennesima creazione che rappresenterà Napoli nel mondo. Con questi camion infatti, lavoro ogni giorno e percorro centinaia di chilometri in tutto il paese. Non è raro trovare persone che mi fermano chiedendomi da dove sia nata questa idea e ‘pretendendo’ una foto vicino ai loro idoli. Ma la cosa che mi piace di più è quando questo avviene al di fuori del nostro paese. Quando queste richieste arrivano da chi non è mai venuto in città, ma riconosce i nostri personaggi più illustri”.

Nel corso dell’intervista (del 24 maggio), Rea ha poi spiegato che da ieri il camion è su strada. Dietro a tutto questo la forte volontà di portare Napoli e Diego tra la gente, in tutta Italia.

Una partita per ricordare Diego Armando Maradona, il numero 10 del Napoli, scomparso all’età di 60 anni lo scorso 25 novembre, nell’ex stadio San Paolo di Fuorigrotta che oggi porta il suo nome. L’incontro sarà nominato ”Una notte per Diego”, che vede come protagonisti gli attori della Nazionale Attori e altri grandi giocatori. Le squadre saranno composte da calciatori del presente e del passato, oltre a noti volti del mondo dello spettacolo che già nel corso della loro carriera artistica hanno partecipato ad iniziative benefiche. La partita si terrà il 24 maggio e sarà trasmessa poi, in Tv, su Rai 2 mercoledì 2 giugno alle 21.25, in occasione della Festa della Repubblica.