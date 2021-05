Una partita per ricordare Diego Armando Maradona, il numero 10 del Napoli, scomparso all’età di 60 anni lo scorso 25 novembre, nell’ex stadio San Paolo di Fuorigrotta che oggi porta il suo nome. L’incontro sarà nominato ”Una notte per Diego”, che vede come protagonisti gli attori della Nazionale Attori e altri grandi giocatori. Le squadre saranno composte da calciatori del presente e del passato, oltre a noti volti del mondo dello spettacolo che già nel corso della loro carriera artistica hanno partecipato ad iniziative benefiche. La partita si terrà il 24 maggio e sarà trasmessa poi, in Tv, su Rai 2 mercoledì 2 giugno alle 21.25, in occasione della Festa della Repubblica.

L’iniziativa nel ricordo di Diego

Il Pibe sarà ricordato dai protagonisti, prima del calcio di inizio. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Calciatori Attori Italiani Onlus, nasce con l’intento di sensibilizzare il pubblico su diversi argomenti, come: bullismo, violenza sulle donne, legalità. Oltre a giocare in memoria di Diego Armando Maradona, inoltre, sarà reso omaggio a tutti gli operatori sanitari che, da un anno a questa parte, fronteggiano in prima fila il Covid-19. Prevista anche una raccolta fondi per Save the Children.

I nomi di alcuni possibili partecipanti al Maradona

Il match si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, al termine delle partite casalinghe del Napoli che si concludono il 23 maggio. A sfidarsi saranno la Nazionale Attori Napoli con attori cantanti e calciatori contro la Nazionale Attori Resto d’Italia. Partita celebrativa, anche dei 50 anni della Nazionale Attori fondata, infatti, nel 1971. Tra i diversi partecipanti, secondo le prime indiscrezioni, ci saranno per il settore tv: Maurizio Battista, Carlo Buccirosso, Luca Capuano, Ninetto Davoli, Enzo Decaro, Gabriel Garko, Gigi e Ross, Biagio Izzo, Federico Moccia, Franco Oppini e Francesco Paolantoni. Come ex calciatori, invece, a partecipare: Balzaretti, Barba, Emanuele Calaiò, Colantuno, Di Biagio, Di Natale, Gennaro Iezzo, Mauri, Renica e Stendardo. La conduzione affidata a Fabrizio Rocca con a bordo campo Veronica Maya e Sofia Bruscoli. Madrine dell’evento saranno Anna Falchi e Manuela Arcuri.