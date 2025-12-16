Campionati assoluti pugilato 2025, il napoletano Salvatore Attrattivo di nuovo campione

PUBBLICITÀ

Salvatore Attrattivo, 20enne pugile napoletano, già Campione del Mondo e tesserato per la Società Sportiva Pro Fighting Napoli Club, è di nuovo Campione d’Italia. Il giovane atleta, che lo scorso anno si era laureato campione nella categoria dei 48 chilogrammi, ha concesso il bis trionfando quest’anno nei 50 chilogrammi.

Attrattivo ha combattuto a Trieste, dove dal 12 al 14 dicembre si sono svolti gli Assoluti 2025, superando in semifinale Filippo Seca e imponendosi in finale contro Alessio Camiolo. Quest’ultimo è stato costretto ad abbandonare il ring dopo appena un minuto e mezzo della prima ripresa a causa di un taglio al sopracciglio. I giudici hanno quindi proclamato Attrattivo Campione d’Italia.

«Sono felice per questo risultato», ha dichiarato Attrattivo. «Avrei potuto evitare di competere per i campionati regionali, ma ci tenevo a salire sul ring per vincere gli Assoluti. E ci sono riuscito. Essere Campione d’Italia in una categoria per me nuova è una soddisfazione ancora più grande».

«È stato un anno molto intenso e difficile per Salvatore», ha spiegato Luca Donadio, coach di Attrattivo e Presidente della Società Sportiva Pro Fighting Napoli Club. «Dopo aver difeso il titolo mondiale a Liverpool lo scorso settembre con la Nazionale Italiana, il nostro atleta ha partecipato agli Europei U23 a Budapest a novembre. Nonostante i tanti impegni, si è sempre allenato con grande determinazione. E questo spirito è stato premiato».

Nel complesso, ai Campionati Italiani Assoluti appena disputati si sono messi in evidenza numerosi atleti campani. «Per questo – ha concluso Donadio – abbiamo deciso di premiarli durante la prossima edizione del Fight For Naples, l’evento da noi organizzato che si terrà al PalaEden di Edenlandia il prossimo 20 dicembre. Sarà per loro una vetrina importante, perché se lo sono meritati».