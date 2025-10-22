Cane abbandonato e legato sulla Nola-Villa Literno, salvato dalla Stradale

PUBBLICITÀ

Lo hanno abbandonato stamani legandolo al guardrail della strada statale 7 bis Nola-Villa Literno tra le uscite Cis Interporto e Marigliano zona industriale in direzione Acerra. Un meticcio di taglia gigante di 3 anni circa con mantello bianco e nero, è stato salvato da una pattuglia della Polizia Stradale del Distaccamento di Nola in servizio lungo l’arteria che collega Nola con il litorale Domizio. Il cane, accasciato a terra, appariva denutrito e impaurito sotto il sole cocente della mattinata odierna.

Così gli agenti, anche per evitare che curiosi si fermassero lungo la carreggiata creando pericolo per gli automobilisti in transito, lo hanno trasportato nella vicina area di servizio “Marigliano Ovest” per rifocillarlo con acqua e bocconcini di carne. Hanno quindi chiamato il servizio veterinario dell’Asl Napoli 3 Sud che, una volta sul posto, ha confermato che il meticcio era sprovvisto di microchip sottocutaneo. Una volta quindi installato il microchip e prestato le prime cure del caso, è stato trasferito presso un canile di Ottaviano per il ricovero

