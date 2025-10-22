PUBBLICITÀ
HomeCronacaCane abbandonato e legato sulla Nola-Villa Literno, salvato dalla Stradale
CronacaCronaca localeSenza categoria

Cane abbandonato e legato sulla Nola-Villa Literno, salvato dalla Stradale

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Cane abbandonato e legato sulla Nola-Villa Literno, salvato dalla Stradale
Cane abbandonato e legato sulla Nola-Villa Literno, salvato dalla Stradale
PUBBLICITÀ

Lo hanno abbandonato stamani legandolo al guardrail della strada statale 7 bis Nola-Villa Literno tra le uscite Cis Interporto e Marigliano zona industriale in direzione Acerra. Un meticcio di taglia gigante di 3 anni circa con mantello bianco e nero, è stato salvato da una pattuglia della Polizia Stradale del Distaccamento di Nola in servizio lungo l’arteria che collega Nola con il litorale Domizio. Il cane, accasciato a terra, appariva denutrito e impaurito sotto il sole cocente della mattinata odierna.

Così gli agenti, anche per evitare che curiosi si fermassero lungo la carreggiata creando pericolo per gli automobilisti in transito, lo hanno trasportato nella vicina area di servizio “Marigliano Ovest” per rifocillarlo con acqua e bocconcini di carne. Hanno quindi chiamato il servizio veterinario dell’Asl Napoli 3 Sud che, una volta sul posto, ha confermato che il meticcio era sprovvisto di microchip sottocutaneo. Una volta quindi installato il microchip e prestato le prime cure del caso, è stato trasferito presso un canile di Ottaviano per il ricovero

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati