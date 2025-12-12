Capodanno Napoli 2026, si prepara il piano sicurezza: più agenti in strada ma servono incentivi

PUBBLICITÀ

La fine del 2025 si avvicina e il Comune di Napoli si prepara per gestire al meglio i festeggiamenti in vista del nuovo anno. L’amministrazione comunale vara un piano di sicurezza per rafforzare la presenza di agenti di Polizia Locale durante la notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1 gennaio 2026.

Cosa prevede il piano?

L’obiettivo dichiarato è chiaro: arrivare a un aumento del 60% del personale tra le strade della città, affollate di turisti e cittadini che saranno presenti in piazza Plebiscito e non solo per brindare e assistere agli spettacoli pirotecnici a mare. Il piano prevede anche un bonus di 670 euro agli agenti che aderiranno al servizio notturno, ma solo per la notte di Capodanno: a disposizione c’è un budget da 170mila euro. Il progetto sarà coordinato dal Comandante Ciro Esposito.

PUBBLICITÀ

Prevenire è meglio che curare

Lo scopo è andare a rafforzare il presidio delle strade, per prevenire: furti, rapine e violenze. Il tutto attraverso “un dispiego di forze straordinario” e un “significativo aumento del personale in servizio rispetto all’ordinario“. A Napoli, infatti, per la festa di Capodanno si prevede un massiccio arrivo di turisti da ogni parte del mondo. Il progetto della Polizia Locale che prevede il bonus per ogni agente in servizio, però, si intenderà realizzato solo con il 100% del risultato atteso – ovvero l’aumento del 60% degli agenti in strada – al di sotto, si riterrà non conseguito.

I sindacati: “Incentivi anche per chi lavora fino alle 23”

I sindacati della Polizia Locale, pur essendo favorevoli agli incentivi, hanno chiesto un’attenzione anche per gli agenti che il 31 dicembre faranno il turno 17-23. Al momento l’accordo è stato firmato da Cisl Fp, mentre Csa e Fp Cgil – nonostante siano favorevoli – hanno chiesto delle correzione del piano anche per il turno serale fino alle 23 e terranno un ulteriore incontro con il Comune di Napoli.

Il commento del segretario organizzativo Csa

In merito alla situazione si è espresso il segretario organizzativo Csa del Comune di Napoli, Dario Dell’Aquila. “Chiediamo un’attenzione anche per chi lavorerà nel turno 17-23 il 31 dicembre, per motivi di sicurezza e di correttezza, perché anche quello è un turno disagevole”.

Il segretario fa leva su un punto importante. “Gli agenti che terminano il servizio alle 23, devono avere il tempo di poter smontare e tornare a casa in sicurezza e non a mezzanotte. Abbiamo chiesto pertanto di poterlo anticipare alle 16-22, in modo che il dipendente avrà più tempo per il rientro in sicurezza a casa.”