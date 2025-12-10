Usavano veicoli intestati a persone decedute, scoperta della Municipale a Napoli

PUBBLICITÀ

La Polizia Locale ha individuato i reali utilizzatori di due veicoli intestati a persone decedute, che avevano accumulato oltre 500 sanzioni ciascuno. Il mancato aggiornamento dei documenti di circolazione, infatti, aveva permesso ai trasgressori di commettere infrazioni senza subire conseguenze.

Gli agenti dell’ufficio Attività Investigative del Servizio Sanzioni Amministrative sono riusciti a risalire ai conducenti grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, che hanno consentito di ricostruire i percorsi seguiti dai veicoli. I mezzi lasciati in sosta irregolare sono stati fatti poi rimuovere per essere trasferiti in un deposito autorizzato del Comune di Napoli.

I trasgressori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Complessivamente, gli oltre mille verbali emessi per le infrazioni commesse (550 in un caso, 547 in un altro) ammontano a 75mila euro. Sono in corso le procedure per la regolarizzazione di tutti gli atti amministrativi per i quali i è stata accertata la responsabilità dei due automobilisti.