PUBBLICITÀ
HomeCronacaUsavano veicoli intestati a persone decedute, scoperta della Municipale a Napoli
CronacaCronaca locale

Usavano veicoli intestati a persone decedute, scoperta della Municipale a Napoli

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Usavano veicoli intestati a persone decedute, scoperta della Municipale a Napoli
Usavano veicoli intestati a persone decedute, scoperta della Municipale a Napoli
PUBBLICITÀ
La Polizia Locale ha individuato i reali utilizzatori di due veicoli intestati a persone decedute, che avevano accumulato oltre 500 sanzioni ciascuno. Il mancato aggiornamento dei documenti di circolazione, infatti, aveva permesso ai trasgressori di commettere infrazioni senza subire conseguenze.
Gli agenti dell’ufficio Attività Investigative del Servizio Sanzioni Amministrative sono riusciti a risalire ai conducenti grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, che hanno consentito di ricostruire i percorsi seguiti dai veicoli. I mezzi lasciati in sosta irregolare sono stati fatti poi rimuovere per essere trasferiti in un deposito autorizzato del Comune di Napoli.
I trasgressori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Complessivamente, gli oltre mille verbali emessi per le infrazioni commesse (550 in un caso, 547 in un altro) ammontano a 75mila euro. Sono in corso le procedure per la regolarizzazione di tutti gli atti amministrativi per i quali i è stata accertata la responsabilità dei due automobilisti.
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati