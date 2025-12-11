Dalle star Elodie e Serena Brancale alla new entry a Sanremo Samurai Jay, Napoli si prepara per il Capodanno

PUBBLICITÀ

Anche quest’anno Napoli conferma il suo Capodanno “diffuso”, con un calendario fittissimo di eventi tra il 29 dicembre e il 1 gennaio e che coinvolgono diverse zone della città.

Dal 29 dicembre al 1° gennaio, tra omaggi musicali, grandi nomi della scena italiana e spazi dedicati ai giovani artisti, il programma si articola in quattro appuntamenti che uniscono tradizione, pop, urban e dance.

Napoli si prepara per il Capodanno 2026, il cronoprogramma degli eventi

La festa comincia il 29 dicembre alle 20, al Palavesuvio di Ponticelli, con una serata speciale dedicata a James Senese, scomparso a fine ottobre, e al Neapolitan Power.

Il 2025 segna anche i dieci anni dalla morte di Pino Daniele, e il concerto vuole essere un doppio tributo ai due simboli della musica partenopea. Sul palco salirà un cast ricco di voci e musicisti: Tony Esposito, Teresa De Sio, Gianni Lamagna, Raiz, Roberto Colella, Dario Sansone, Fabiana Martone, Gabriele Esposito, Tommaso Primo, Mauro Gioia, Napoleone, Fredy Malfi e Alessio Busanca.

Il giorno successivo, 30 dicembre, piazza del Plebiscito accoglie la serata dedicata alla scena rap e urban, con una programmazione pensata per coinvolgere giovani talenti e nomi già affermati. Ospite di punta sarà Samuray Jay, che guiderà le battle rap in vista del grande evento del 31.

San Silvestro “al femminile” tra Elodie e Serena Brancale in piazza del Plebiscito: poi la festa sul Lungomare

Il cuore delle celebrazioni sarà, come da tradizione, la serata del 31 dicembre in piazza del Plebiscito, dalle 20:30 all’1:30. A introdurre il countdown ci saranno: Serena Brancale, reduce dal successo di “Anema e core”, LDA, in gara al prossimo Festival di Sanremo, Franco Ricciardi, amatissimo dal pubblico partenopeo. Gigi Finizio, ancora in forse ma previsto nel cast. La star della notte sarà Elodie, ospite d’onore e attesissima protagonista del main event. Confermata la direzione artistica di Gianni Simioli, affiancato da Peppe Iodice.

Dal Plebiscito la festa si sposterà sul Lungomare, dove partirà una maratona musicale no-stop dalle 23 del 31 dicembre alle 5 del mattino, tra DJ set, live performance e due palchi dedicati alla musica dance, elettronica e dub. Non mancheranno i tradizionali fuochi d’artificio al Castel dell’Ovo, cornice scenografica perfetta per salutare il nuovo anno.

Il programma continuerà anche il 1° gennaio, con eventi e concerti in Piazza Municipio e sul Lungomare.