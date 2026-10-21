PUBBLICITÀ

A Napoli la protesta degli autotrasportatori sta mettendo sotto pressione anche i rifornimenti di carburante. Dopo i disagi nella distribuzione degli alimenti con i conseguenti scaffali vuoti nei supermercati è il turno delle pompe di benzina chiuse in anticipo per esaurimento scorte.

Carburante esaurito a Napoli a causa dello stop autotrasportatori: “Situazione surreale”

Alle 19 su tutto il territorio cittadino diverse stazioni avevano già spento gli erogatori e affisso i cartelli con scritto ‘tutto esaurito’ e ‘chiuso per sciopero’. Anche in provincia la situazione non è diversa: nell’area Nord lunghissime code si sono registrate a partire dalla giornata di ieri e fino a tarda notte, per poi riprendere anche stamattina: traffico intenso e diversi automobilisti stanno facendo marcia indietro a mani vuote. Sono rimasti già in pochissimi, infatti, i distributori in grado di fornire ancora carburante.

PUBBLICITÀ

“È una situazione surreale – spiega il titolare di un’area di servizio – gli autisti non riescono ad uscire dai depositi a causa dei blocchi stradali, hanno caricato regolarmente stamattina ma poi nel corso della giornata abbiamo esaurito tutto, sia gasolio che benzina e domani siamo senza rifornimenti, speriamo almeno che questa protesta porti degli effetti positivi”.

In città mentre sulle autostrade e all’ingresso del porto proseguiva il blocco dei camion è scattata la corsa al distributore con lunghe code davanti alle poche aree di servizio che non avevano ancora esaurito il carburante.