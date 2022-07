Duplice omicidio a Ponticelli, Carlo Esposito e Antimo Imperatore ammazzati in un appartamento

La camorra torna a sparare a Napoli, poco fa a Ponticelli c’è stato un agguato dove sono state uccise due persone. Il raid è avvenuto nel rione Fiat. Sul posto per i rilievi i militari dell’Arma. A Ponticelli è in corso una sanguinaria faida di camorra che va avanti da diversi mesi. Le vittime sono Carlo Esposito (16 luglio ’93), ritenuto vicino al clan De Micco, e Antimo Imperatore (3.11.66), incensurato. L’omicidio è avvenuto in un appartamento. Uno dei due era sull’uscio della porta. Esposito, infatti, fu arrestato nel giugno 2018 per porto abusivo d’armi. Fu preso in possesso di una pistola priva di matricola completa di caricatore con 15 cartucce calibro 9.

Faida di Ponticelli, blitz all’alba: tre fermati, c’è anche Emmanuel De Luca Bossa, figlio secondogenito del boss stragista Antonio De Luca Bossa. A riportare la notizia in anteprima è Leandro Del Gaudio su Il Mattino. Nelle prossime ore saranno resi maggiori dettagli sull’operazione eseguita dai militari dell’Arma nel quartiere a Napoli Est.

Rischia di essere un vero e proprio terremoto giudiziario la notizia giunta nelle scorse ore. Il riferimento è alla scarcerazione di Christian Marfella, 28 anni. Il giovane ras del Lotto 0 di Ponticelli, è figlio del ras di Pianura Giuseppe Marfella, detto ’o percuoco, o Peppe ’a Maddalena e di Teresa De Luca Bossa. Ha ottenuto gli arresti domiciliari su decisione del tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria dopo l’istanza presentata dal suo legale, l’avvocato Mario Fortunato. Marfella ha scontato oltre dieci anni mentre questa misura fa riferimento a reati compiuti quando era ancora minorenne. Christian è anche il fratello di Antonio De Luca Bossa, detto Tonino ’o sicc, che sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di Luigi Amitrano, nipote dei boss Sarno, rimasto ucciso il 25 aprile 1998 a Ponticelli a seguito dell’esplosione dell’auto a bordo della quale viaggiava.