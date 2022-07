Raffaella Palma è tornata a casa riportando così il sorriso alla sua famiglia di Brusciano. Nelle scorso ore era scattato l’allarme in merito alla scomparsa della 12enne. “Ringrazio tutti per il pensiero avuto in questa giornata, è stato tutto surreale ma finalmente Raffaella è stata ritrovata e sta bene..”, scrive sul suo profilo social la cugina Andreana Palma. La ragazza, che abita nei pressi della stazione, era a casa in giardino con la mamma e in pochi minuti si erano perse le sue tracce.