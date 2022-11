Chi è Carlotta Rossignoli, laureata record e modella a 23 anni finita nella bufera

Carlotta Rossignoli è una giovane ragazza che nella sua vita ha deciso di intraprendere la carriera come modella e di laurearsi in Medicina all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. I risultati con i quali ha conseguito la laurea hanno riscontrato la votazione massima e l’attribuzione della lode con menzione d’onore. Il suo esponenziale successo, però, ha suscitato numerose critiche.

Carlotta Rossignoli: ‘un enfant prodige’

La giovane dottorezza di 23 anni, figlia di una casalinga e di un impiegato bancario, ha ricevuto la denominazione di enfant prodige. Carlotta infatti ha conseguito la maturità classica ottenendo come voto 100 e lode e l’applauso dei commissari. Questi si sono complimentati con la studentessa promettente per aver concluso il percorso di studi un anno prima del previsto. Dopodiché la ragazza si è iscritta a medicina trionfando ulteriormente con il massimo dei voti. Il suo talento ha ricevuto anche delle onoranze per essere la ragazza più giovane d’Italia ad aver concluso così velocemente un percorso di studi. Nel 2017 il Presidente Mattarella l’ha premiata come alfiere del lavoro.

Ecco tutti i segreti che hanno aiutato Carlotta Rossignoli a conseguire simili successi

“La determinazione ha identificato l’elemento principale che mi ha consentito di andare sempre avanti. Grazie poi ad una particolare organizzazione riuscivo a rispettare tutti gli impegni che mi prefissavo senza distrarmi e venir meno alle faccende importanti. Tutte le pratiche che mi prefissavo le inserivo in una a tabella di marcia che non mi rendeva mai impreparata. Anche la mia famiglia ha contribuito enormemente ad ogni mio successo. Sono figlia unica e i miei genitori si sono sempre dedicati molto a me prestandomi il loro aiuto ogni volta che ne avessi bisogno. Per me poi il sonno è tempo perso quindi dormire poco ha avuto una funzione determinante per una preparazione che ho raggiunto in tempi sempre più modici. Come dicevo però la forza di volontà che ho avuto ha destato l’incidenza più marcata. Quando ero in sessione mi svegliavo alle 6.00 del mattino e talvolta terminavo di studiare alle 2.00 di notte”. Queste le dichiarazione della brillante dottoressa (Carlotta Rossignoli).

Le critiche del web nei confronti di Carlotta Rossignoli

In seguito alla pubblicazioni di alcuni articoli di giornale postati sui social media dalla stessa Carlotta il suo profilo instagram ha raggiunto un numero esponenziale di followers. Con questi però sono comparse anche numerose critiche nei commenti sotto ad alcuni post. C’è chi sostiene che tutti i suoi esami si siano svolti a porte chiuse senza testimoni. Altri invece riflettono sul fatto che sia impossibile per uno studente laurearsi un anno prima dei vincoli temporali necessari. Non è possibile secondo questi sostenere gli esami dell’anno successivo se non si sono conclusi i corsi di tirocinio. Ricorrenti risultano di conseguenza le offese e le diffamazioni che la vedono protagonista e la definiscono come una ‘narrazione tossica’. Intanto Carlotta continua ad affermare quello che ha sempre riferito.