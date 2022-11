Bomba d’acqua si abbatte sull’Irpinia, strade come fiumi

Poche ore fa una bomba d’acqua ha colpito il comune di Montella, infatti, un fiume di fango ha invaso il centro del paese. Dai tanti i video pubblicati sui social è stato possibile assistere alla forza dell’acqua che ha trascinato vari oggetti nel comune irpino.

Si sono registrati danni agli stand allestiti in occasione della Sagra della Castagna di Montella IGP. Manifestazione giunta alla 38esima edizione con la partecipazione di oltre 100 stand per la prima edizione dopo due anni di stop forzato imposti dalla pandemia. Sagra giunta alla 38esima edizione che è iniziata il 31 ottobre e terminerà il 6 novembre.

AUTOMOBILISTI INTRAPPOLATI SUL RACCORDO AVELLINO-SALERNO

Centinaia di automobilisti intrappolati per ore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno a causa di una bomba d’acqua che si è abbattuta sul territorio di Mercato San Severino. Si è formata una coda di almeno dieci chilometri, in direzione Salerno, a partire da Solofra .

Enormi disagi per tutti, soprattutto per anziani e bambini. I più fortunati sono riusciti ad uscire allo svincolo di Lancusi e lasciare l’autostrada. Particolarmente critica la situazione a Mercato San Severino dove l’acqua ha raggiunto un livello preoccupante. Molte le auto bloccate nei sottopassi. La situazione è in continua evoluzione.

IL VIDEO DELLA BOMBA D’ACQUA

PROROGATA ALLERTA METEO

E’ in vigore su tutta la Campania fino alle 8 di domani mattina, sabato 5 novembre, un’allerta meteo della Protezione Civile regionale per precipitazioni, anche a carattere di intenso temporale, venti forti e mare agitato con rischio idrogeologico di livello Giallo.

Alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, la Protezione Civile ha prorogato la criticità fino alle 23.59 di domani sui settori centro meridionali della Campania e, in particolare, sulle zone 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Piano Sele e Alto Cilento), zona 7 (Tanagro), zona 8 (Basso Cilento).

La perturbazione continuerà ad insistere sui settori centro-meridionali della regione portando precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, venti forti-settentrionali e mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte.

LE RACCOMANDAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE

La Protezione civile regionale raccomanda di prestare attenzione, anche in assenza di precipitazioni, ai fenomeni connessi ad un rischio idrogeologico localizzato in particolare sulle zone 3 e 5 dove potrebbero ancora verificarsi occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ruscellamenti, allagamenti e caduta massi anche senza pioggia.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di avere la massima attenzione rispetto alle criticità previste, ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi, sia in ordine al dissesto idrogeologico derivante dai temporali, sia in ordine alle sollecitazioni dei venti.​

Sala Operativa e Centro Funzionale seguono l’evoluzione del quadro meteo e delle precipitazioni: attenzione va prestata agli avvisi diramati dalla Protezione civile.