Da infermiera a modella di OnlyFans: “Ora sono milionaria”

Allie Rae ha lasciato la sua missione di infermiera per diventare una modella di Onlyfans. La 34enne statunitense adesso è milionaria, infatti, si è concessa il lusso di spostarsi in una mega villa e di guidare una Tesla di ultimissima generazione.

La giovane ha parlato del suo precedente lavoro svolto in terapia intensiva, dopodiché ha iniziato ad interessarsi ai social durante il periodo della pandemia covid. Dunque ha iniziato a recensire birra artigianale su Instagram ottenendo 3 mila fan, molte di queste le hanno proposto di aprirsi un canale Onlyfans. Infatti i suoi video hanno subito catturato l’attenzione degli utenti e il guadagno è stato di oltre 1 milione di euro all’anno.

UNA MEGA VILLA GRAZIE AD ONLYFANS

Adesso Allie vive in Florida dove pochi mesi fa ha comprato una mega villa da 2 milioni di euro, ma ha confessato di non essere pienamente soddisfatta e vuole cambiare qualcosa: “Ho sempre sognato di avere una grande cabina armadio, una cucina immensa e delle stanze extra, proprio come ora, ma sogno di vivere accanto al mare“.

Inoltre la giovane statunitense ha deciso di spendere una modica cifra di 90mila euro per una Porsche fatta su misura, spedita dalla Germania: “Amo la mia Porsche ma forse ora un po’ me ne pento e penso di venderla perché la adoro ed è super veloce, ma penso davvero che potrei cavarmela con una macchina più economica“.