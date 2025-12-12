Carminotto C8 Events lancia il talento di Lewaa, fuori il primo singolo “Dissing 2”

PUBBLICITÀ

Nel panorama musicale emergente, dove il talento spesso fatica a trovare spazio e guida, nasce un progetto che punta a valorizzare davvero i giovani artisti: Carminotto C8 Events ha infatti lanciato un contest dedicato alle nuove voci, offrendo a molti ragazzi l’occasione di mostrare la propria creatività.

Tra i partecipanti, uno in particolare ha attirato l’attenzione fin dal primo momento: Antonio D’Aponte, in arte “Lewaa”, un giovanissimo talento dotato di una sensibilità musicale fuori dal comune. Carminotto, colpito dalla sua determinazione e dal suo potenziale, ha deciso di sostenerlo personalmente nel suo percorso artistico.

Nonostante la sua età, Lewaa porta sulle spalle una storia difficile: la recente perdita del padre, un evento doloroso che avrebbe potuto interrompere qualsiasi sogno. E invece, proprio nella musica il ragazzo ha trovato un rifugio e una forza nuova. Carminotto ha creduto in lui fin da subito, offrendogli non solo supporto morale, ma anche strumenti concreti: un produttore professionista e uno studio sempre a disposizione, ogni volta che Lewaa sentisse l’esigenza di esprimersi e trasformare le sue emozioni in note.

Ed è così che oggi, 12 dicembre 2025, prende ufficialmente il via il suo percorso artistico: Lewaa lancia il suo primo singolo, intitolato “Dissing 2”, un brano che rappresenta un inizio deciso, un messaggio chiaro e la volontà di affermare la propria voce nel mondo della musica.

Carminotto C8 Events conferma così la propria missione: scoprire, sostenere e far crescere i giovani talenti. Lewaa, dal canto suo, sembra pronto a prendersi la scena.