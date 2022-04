Lotta al caro bollette, via libera al provvedimento da 8 miliardi di euro

Le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera hanno concesso il via libera al disegno di legge di conversione del decreto bollette, attesa per Montecitorio lunedì. Le misure stanziate dal disegno di legge ammontano quasi ad otto miliardi, di cui 5,5 saranno destinati per far fronte del caro energia.

Tra le misure per gestire l’aumento del costo dell’energia vi sono la cancellazione degli oneri di sistema per le utenze domestiche per il secondo trimestre e il potenziamento del bonus sociale. Quel che rimane verrà invece destinato a sostegno delle filiere produttive più in difficoltà in questo particolare momento dell’economia del paese, e azzardiamo a dire europea. Nel progetto sono inoltre previste le liberalizzazioni per le energie rinnovabili da aggiungere all’aumento della produzione di gas nazionale.

Il nuovo decreto bollette

Le commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera hanno approvato l’emendamento ‘Energy realese’ al decreto bollette . Il suddetto emendamento prevede che Gse, gestore di servizi energetici, comprerà energia dagli impianti rinnovabili. I contratti stipulati di ritiro e vendita saranno di lunga durata, almeno di tre anni.

La Gse destinerà l’energia comprata in priorità ai clienti industriali energivori, alle piccole e medie imprese e ai clienti localizzati in Sicilia e Sardegna. Questi mittenti avranno a disposizione la suddetta energia a prezzi agevolati. L’emendamento approvato ha: “il fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico“. Inoltre a questo si aggiunge lo scopo di “trasferire ai consumatori” i benefici di questa supplemento.