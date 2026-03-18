Caro carburanti, arrivano i tagli di 25 centesimi per 20 giorni

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Il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri introduce un tagli di “25 centesimi al litro” sul prezzo dei carburanti. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Tg1dopo il via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata dalla guerra in Iran.

Un taglio delle accise sui carburanti per 20 giorni

Un taglio delle accise sui carburanti per 20 giorni. E’ questa, a quanto si apprende da fonti di governo, la principale misura approvata in cdm contro il caro-benzina. La norma, di cui tutti saranno beneficiari, ‘assorbe’ il rafforzamento della social card che avrebbe invece riguardato solo i redditi bassi. Sarebbero poi previsti anche aiuti all’autotrasporto, alla pesca e un potenziamento dei poteri di Mr Prezzi.

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“Pochi minuti fa il consiglio dei ministri ha approvato il decreto carburanti che prevede un sostanzioso taglio delle accise che si trasformerà in una riduzione del prezzo di diesel e benzina”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a ‘Dieci minuti’ su Rete4, Si tratta, ha spiegato, di “un sostanzioso aiuto, ovviamente a tempo. Dalle prossime ore gli italiani pagheranno di meno rispetto a tedeschi, francesi e spagnoli”, ha sottolineato.

“Continua il lavoro del governo per far fronte all’aumento dei prezzi dei carburanti, che sono conseguenza della crisi che sta coinvolgendo il Medio Oriente. Fin dall’inizio abbiamo attivato tutti i meccanismi a disposizione per assicurare la trasparenza sui prezzi, per intervenire insieme alla Guardia di finanza e all’Antitrust nei casi di aumenti anomali al distributore. Ed è grazie a questa attività, se finora in Italia l’aumento dei prezzi è stato in ogni caso più basso rispetto a quello che accade nei maggiori paesi europei”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un video sui social in cui illustra il decreto legge contro il caro carburanti legato alla crisi in Medio Oriente.

Codacons: ‘Con taglio accise risparmio di 15 euro a pieno’

Il taglio delle accise per 25 centesimi di euro, considerata anche l’Iva che pesa sulle accise, si traduce in un calo del prezzo alla pompa pari -0,305 euro al litro, con un risparmio da 15,2 euro su un pieno da 50 litri. Lo calcola il Codacons, commentando la misura annunciata dalla premier Meloni. Considerato il prezzo medio odierno del gasolio, 2,103 euro al litro, con la riduzione delle accise il diesel scenderebbe a 1,798 euro/litro, vicina ai livelli pre-conflitto, afferma l’associazione. Per quanto riguarda la durata del taglio delle accise, che dovrebbe essere di 20 giorni, il Codacons la ritiene “del tutto insufficiente: al termine del periodo di sconti i prezzi dei carburanti alla pompa schizzeranno al rialzo, e anche se alla scadenza della misura le quotazioni del petrolio dovessero calare, i listini alla pompa scenderanno a ritmo da lumaca, come gli italiani sanno bene ogni volta che aumentano i prezzi di benzina e gasolio a causa del petrolio”.