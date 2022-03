Casal di Principe. Fanno il pieno, poi picchiano il benzinaio e scappano senza pagare

Attimi di tensione alle 7 di questa mattina presso un’area di servizio lungo via Circumvallazione a Casal di Principe. Due individui, come si legge su Edizione Caserta, hanno prima effettuato il rifornimento come tutti i clienti, poi al momento di pagare hanno aggredito l’addetto del distributore malmenandolo prima di scappare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe che conducono le indagini del caso per risalire all’identità dei due malintenzionati. Decisive potrebbero essere le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul posto.

DAL NOSTRO ARCHIVIO [07/03/2022] | “Costa troppo”, minaccia il benzinaio con un coltello dopo il pieno e scappa senza pagare

“Costa troppo”, minaccia il benzinaio con un coltello dopo il pieno e scappa senza pagare. Succede domenica sera a Gricignano d’Aversa dove, un 30enne aversano, alla guida di una Wolkswagen Polo con la targa coperta, si è recato preso la stazione di servizio IP ed ha chiesto al benzinaio di rifornire la propria vettura di carburante.

Una volta completato il rifornimento l’uomo, invece di pagare quanto dovuto, ha estratto un coltello e minacciato l’operatore prima di darsi alla fuga. I carabinieri, giunti sul posto, si sono immediatamente messi alla ricerca del rapinatore, intercettandolo e bloccandolo in una traversa di via Boscariello.

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un coltello della lunghezza di 32 centimetri (con lama seghettata lunga cm.22), con cui l’uomo ha minacciato il benzinaio. L’arrestato, è stato tradotto alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.