Sparò colpi di pistola dopo Italia-Spagna, 18enne arrestato per tentato omicidio

Sparò colpi di pistola dopo Italia-Spagna, arrestato 18enne per tentato omicidio. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Avellino eseguivano ad un’ordinanza di custodia cautelare in IPM emessa dal Gip del tribunale per i minorenni di Napoli, su conforme richiesta della Procura, nei confronti di un ragazzo avellinese appena 18enne.

I fatti risalgono alla notte tra il 6 il 7 luglio scorso, quando, nelle ore immediatamente successive alla vittoria della Nazionale di calcio nella partita valida per la semifinale del campionato europeo. In quella circostanza furono esplosi alcuni colpi di arma da fuoco nel centro cittadino mentre erano in corso i festeggiamenti per la vittoria.

TENTATO OMICIDIO NELLA FESTA

Il giovane è ritenuto gravemente indiziato della commissione del delitto di tentato omicidio in danno di tre giovani, commesso insieme al padre Ciro Casanova, attualmente detenuto in carcere. I Carabinieri e il personale del 118, immediatamente accorsi sul luogo, fornivano i primi soccorsi alle tre persone risultate ferite dai colpi di pistola, tutte di questo centro e tra loro legate da vincolo di parentela e frequentazione, constatando quanto accaduto pochi minuti prima e riscontrando la presenza sull’asfalto di bossoli e di tracce di sangue. A seguito dell’attività di indagine delegata dalla Procura ordinaria di Avellino in coordinamento investigativo con la Procura per i minorenni di Napoli, si addiveniva, alla identificazione dei responsabili.