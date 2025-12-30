Gioia a Casavatore, Nicola chiama i familiari dopo la scomparsa

PUBBLICITÀ

Gioia a Casavatore dopo il ritrovamento di Nicola Abbondante. Il 43enne, padre di famiglia, si era allontanato da casa la sera di Natale verso le 21 senza fare più ritorno, come denunciato dalla sorella Enza. Adesso sta bene Nicola dopo essersi allontanato in circostanze misterioso che avevano allarmato la famiglia. “Si è messo in contatto”, comunicano i familiari, che ieri avevano pubblicato per lui un appello sul sito e sui social di “Chi l’ha visto?”. Grazie a tutti.

NUOVA PROCEDURA PER SEGNALARE LA SCOMPARSA DI UNA PERSONA

Si informa che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha attivato – analogamente a quanto già previsto per i furti di veicoli – una nuova procedura che consente al cittadino di segnalare telefonicamente alle Forze dell’Ordine l’improvvisa scomparsa di una persona.

Il segnalante potrà, per esempio in tal caso chiamare il numero di emergenza (113) della Polizia di Stato e indicare i dati essenziali della persona da rintracciare. La Sala Operativa ricevuta la notizia, darà immediata comunicazione a tutte le pattuglie presenti su strada per attuare le prime ricerche , spesso fondamentali in casi di questo tipo. Inoltre la segnalazione verrà immediatamente inserita nell’apposita banca dati.

Tale segnalazione non è però sostitutiva della denuncia di scomparsa che – così come per la denuncia di furto – dovrà essere formalizzata entro le successive 72 ore dalla comunicazione telefonica la quale, in mancanza di formalizzazione, verrà eliminata dalla banca dati dell’Ufficio della Forza di Polizia che l’ha ricevuta.

Si raccomanda pertanto il corretto uso della suddetta procedura che, in caso di attivazione, deve necessariamente prevedere due fasi distinte: la segnalazione telefonica (facoltativa) e la formalizzazione della denuncia di scomparsa (necessaria) entro le successive 72 ore presso l’Ufficio della Forza di Polizia.

Questa nuova procedura consente di far circolare l’informazione con la massima tempestività possibile per incrementare le probabilità di successo nelle ricerche e pertanto gli utenti dovranno fornire quanti più elementi possibili compresi il luogo e la struttura da cui la persona potrebbe essersi allontanata allo scopo dell’individuazione del soggetto scomparso.