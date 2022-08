Cerca di recuperare il cellulare della fidanzata, precipita e muore

Un escursionista di 30 anni, Andrea Mazzetto, è morto precipitando per un centinaio di metri da un massiccio nella Val d’Astico, a Rotzo, sull’Altopiano di Asiago (Vicenza). Il giovane stava cercando di recuperare il cellulare della fidanzata, quando si è sporto su un precipizio e ha perso l’equilibrio , finendo in un dirupo. Poche ore dopo la fidanzata Sara Bragante ha voluto postare su Instagram “la nostra maledetta ultima foto insieme”.

Quindi l’addio all’amato: “Sarai sempre con me, orsetto mio”. I due escursionisti si trovavano nei pressi dello sperone “Altar Knotto” , una formazione rocciosa da cui si ha una visuale sulla sottostante Val D’Astico. Entrambi i giovani avevano iniziato a postare sui propri profili del social le fotografie dell’ascesa: l'”ultima foto” li ritrae in un selfie proprio sull’Altar Knotto. A dare l’allarme dopo l’incidente è stata Sara Bragante, sotto shock per l’accaduto. Le ricerche e il recupero della salma hanno coinvolto vigili del fuoco, Soccorso alpino e Suem 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.