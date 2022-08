Giuseppe muore dopo un tuffo a Castel Volturno, dramma sotto gli occhi del figlio

Sabato pomeriggio Giuseppe Martino si è tuffato in mare, ma dopo pochi istanti è deceduto probabilmente a causa di un malore. Il 62enne lavorava al Comune di San Marcellino. Alle 17.30 circa si trovava sulla spiaggia libera di Pinetamare insieme al figlio. Il 62enne si è tuffato in acqua per un bagno, improvvisamente, poi sarebbe annegato. La tragedia si è consumata davanti agli occhi del figlio e degli altri bagnanti.

Inutili i soccorsi dei bagnanti e dei sanitari

Gli altri bagnanti hanno provato subito a salvarlo, ma sono riusciti a riportarlo a riva soltanto quando ormai era già deceduto. Inutili anche i soccorsi del 118, che ne hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Castel Volturno e gli uomini della Capitaneria di porto locale. I funerali di Giuseppe si sono tenuti ieri pomeriggio chiesa Santa Maria dell’Arco a Frignano.

La tragica morte di David e Francesco ad Ischitella

Pochi giorni fa l’altra tragedia. La Capitaneria di Porto di Castel Volturno sta indagando sulla morte del 50enne David e del figlioletto Francesco James come riporta Caserta News. I due ghanesi hanno perso la vita ieri pomeriggio ad Ischitella. Il genitore si trovava con il bimbo di 6 anni e gli altri due figli di 10 e 14 anni sulla spiaggia libera in prossimità del lido Costa Blu.

Si sarebbero spinti sull’estremità della scogliera a confine con gli stabilimenti balneari e le spiagge libere ed avrebbero dato il via alla gara di tuffi con il mare molto mosso. Dopo l’allerta dei bagnanti sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone e Aversa a bordo dei gommoni per recuperare i dispersi. Sono stati messi in salvo i due ragazzi di 10 e 14 anni, ma per il padre e il fratellino più piccolo non c’è stato nulla da fare.