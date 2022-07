“Svelato chi è Liberato”, il noto sito di gossip rivela l’identità del rapper

Dopo anni di ipotesi, pare che l’identità del rapper Liberato sia stata finalmente svelata. Secondo quanto riportato da The Pipol Gossip, infatti, ad indossare quella felpa ormai celebre in video e canzoni – e diventata poi un vero e proprio simbolo – sarebbe Gennaro Nocerino. Si tratta di un performer campano e la scoperta sarebbe stata fatta grazie al sito della Siae.

Il post della pagina ‘The Pipol Gossip’: «Svelata l’identità di Liberato»

“Finalmente, dopo anni di congetture e ricerche, svelata l’identità di chi si cela dietro al rapper incappucciato dei record: LIBERATO. Il suo nome è Gennaro Nocerino, scoperto grazie al sito della Siae. Il cantautore napoletano in passato era accostato a: Livio Cori, Emanuele Cerullo e poi a Wad e infine c’era la leggenda che fosse un carcerato ‘in semi libertà‘. In realtà Liberato è il performer Gennaro Nocerino. Adesso via il cappuccio copri volto…Questa volta non ci sono dubbi: il cantante ‘fantasma’ Liberato non potrà più celarsi dietro Gennaro Nocerino“. Questo il post pubblicato dalla pagina social che, in pochi minuti, ha spiazzato i fan del cantante partenopeo che adesso si chiedono se effettivamente la notizia sia confermata.

Il concerto a sorpresa del 20 luglio

Lo scorso mercoledì 20 luglio, lo stesso Liberato ha tenuto a sorpresa un concerto gratuito nella zona di Marina Grande. Il cantante napoletano, che dal 2017 fa impazzire il suo pubblico restando ‘anonimo, con i suoi pezzi si è esibito su una piattaforma installata in acqua a pochi metri dalla riva. Già dalla mattina, in segretezza, si è predisposto un imponente servizio d’ordine in previsione delle centinaia di persone partecipanti all’evento. L’artista ha intrattenuto il suo pubblico per circa un’ora e mezza.