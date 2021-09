Chiara Ferragni “accende” i suoi fan su Instagram. Questa mattina l’influencer ha pubblicato uno scatto in lingerie per promuovere un noto marchio di biancheria intima. Davanti all’ormai famosissimo specchio, con sullo sfondo la cabina armadio che ormai conoscono tutti, fa vedere come indossa il completino intimo.

Nel giro di pochi minuti hanno commentato migliaia di utenti. Tra loro in tanti hanno apprezzato lo scatto, mentre qualcun’altro lo ha considerato “volgare”. Non manca chi fa leva sul suo ruolo di madre e chi fa ironia: “Ormai ci hai fatto vedere tutto”. Nel primo caso, sono stati moltissimi i fan che hanno sottolineato come anche una mamma possa “permettersi” certi scatti.



Ad ogni modo sui social i commenti si sprecano tra fiamme e cuori, così Fedez prende la parola nelle Stories Instagram: “Sono o non sono un uomo fortunato?” chiede ai fan mostrando lo scatto di Chiara in biancheria intima. “Oggettivamente… tanta roba” risponde e poi ironizza concentrando l’attenzione su un accessorio per il cellulare: “Quel porta telefono con le perline è fantastico, sono un uomo fortunato perché me lo presterà mia moglie”.

Chiara Ferragni e le provocazioni

Chiara Ferragni fa il suo lavoro e sponsorizza indumenti, ma la sua capacità di lanciare provocazioni è nota. Il suo corpo, inoltre, è tornato quello di prima dopo la seconda gravidanza. A marzo, infatti, è diventata mamma della piccola Vittoria.

Chiara Ferragni sa sempre come stupire! La 34enne si è presentata in un ristorante di Capri in reggiseno e jeans. Non uno qualsiasi ma un modello a spirale argento, tempestato di strass. Un omaggio alla moda degli anni Ottanta: sembra infatti una versione più “soft” e glamour degli iconici reggiseni a punta di Jean-Paul Gaultier, come quelli sfoggiati in passato da Madonna. Il prezzo del reggiseno indossato da Chiara? Decisamente non alla portata di tutti. Si tratta di una creazione Nué che non è ancora disponibile sul mercato. Si può però preordinare al prezzo di 692 euro.

Chiara Ferragni in reggiseno al ristorante

Il reggiseno argento di Chiara Ferragni è stato piuttosto criticato sui social network. “Sembrano le presine per la cucina”, ha commentato qualche follower su Instagram. “Ho un set di sottobicchieri uguali”, ha aggiunto qualcun altro. E poi ancora: “Reggiseno terribile”, “Sembra il centrotavola che ho nel salone”, “Look orrendo”. Nessuna replica da parte della moglie di Fedez che, come sempre, ha preferito lasciar correre.

Quanto costa il reggiseno argento

