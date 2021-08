Chiara Ferragni sa sempre come stupire! La 34enne si è presentata in un ristorante di Capri in reggiseno e jeans. Non uno qualsiasi ma un modello a spirale argento, tempestato di strass. Un omaggio alla moda degli anni Ottanta: sembra infatti una versione più “soft” e glamour degli iconici reggiseni a punta di Jean-Paul Gaultier, come quelli sfoggiati in passato da Madonna. Il prezzo del reggiseno indossato da Chiara? Decisamente non alla portata di tutti. Si tratta di una creazione Nué che non è ancora disponibile sul mercato. Si può però preordinare al prezzo di 692 euro.

Il reggiseno argento di Chiara Ferragni è stato piuttosto criticato sui social network. “Sembrano le presine per la cucina”, ha commentato qualche follower su Instagram. “Ho un set di sottobicchieri uguali”, ha aggiunto qualcun altro. E poi ancora: “Reggiseno terribile”, “Sembra il centrotavola che ho nel salone”, “Look orrendo”. Nessuna replica da parte della moglie di Fedez che, come sempre, ha preferito lasciar correre.

