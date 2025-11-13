Choc in Italia, mamma uccide figlio di nove anni tagliandogli la gola

PUBBLICITÀ

Una donna ha ucciso il figlio, di nove anni, tagliandogli la gola. E' accaduto ieri sera nella loro abitazione, nel centro di Muggia (Trieste). La donna, di nazionalità ucraina, è separata dal padre e la vicenda era seguita dal tribunale ma anche dai servizi sociali. A dare l'allarme è stato il padre, che non vive in Friuli Venezia Giulia, perché non riusciva a contattare la donna. Quando sono arrivati gli agenti della Squadra mobile il piccolo era già morto.