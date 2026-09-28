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È stato proprio lui a chiamare il 112 annunciando ai carabinieri di aver ucciso la madre. Maria Barone, 85 anni, è morta intorno all’una, soffocata dal suo secondogenito, Antonio Durante, 53 anni.

Choc nel Salernitano, uccide la madre soffocandola nel sonno: fermato il figlio

Al momento nella casa al civico 31 di via Nicotera di Pellezzano, c’è ancora il fratello maggiore dell’omicida reo confesso. Si tratta di un 55enne con problemi psichiatrici, insieme a lui ci sono vigili, soccorritori e assistenti sociali. Si sta valutando il trasferimento in una struttura adatta alle sue esigenze.

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Il sindaco Francesco Morra dichiara: “La nostra comunità è stata sconvolta da una tragedia che ci lascia attoniti e profondamente addolorati. La morte di una madre, in circostanze così drammatiche, rappresenta una ferita profonda non soltanto per la famiglia coinvolta, ma per l’intera comunità di Pellezzano. A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo il più sincero e sentito cordoglio ai familiari e a quanti sono stati colpiti da questo terribile lutto. Come Amministrazione Comunale abbiamo immediatamente attivato i Servizi Sociali del Comune, affinché possano essere garantiti il necessario supporto e la dovuta assistenza alle persone coinvolte in questo momento così difficile.Di fronte a un dolore tanto grande, rivolgo a tutti un invito al silenzio, al rispetto e alla responsabilità, anche nella diffusione di notizie e informazioni, nel rispetto delle persone coinvolte e degli accertamenti in corso. Oggi Pellezzano è una comunità ferita, che si stringe nel dolore e nella vicinanza umana”.