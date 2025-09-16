PUBBLICITÀ
Cinque chili di hashish nascosti nei panni sporchi, donna arrestata a Giugliano
CronacaCronaca locale

Cinque chili di hashish nascosti nei panni sporchi, donna arrestata a Giugliano

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato una 41enne incensurata di Varcaturo per detenzione di droga a fini di spaccio.
I carabinieri, impegnati in diverse perquisizioni lungo il litorale giuglianese-flegreo, hanno fatto irruzione nell’abitazione della donna in via Madonna del Pantano.
Nascosti tra i panni sporchi ben 5 chili di hashish. La droga era suddivisa in 50 panetti da 100 grammi l’uno.
Nel comodino della camera da letto rinvenute e sequestrate anche sei cartucce cal. 9×21.
La donna è in attesa di giudizio

