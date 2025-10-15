Clamoroso al Largo Maradona, i commercianti minacciano di coprire il volto di Diego

PUBBLICITÀ

A Napoli, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, si è accesa una protesta singolare: i commercianti minacciano di coprire il volto del celebre murales di Diego Armando Maradona in segno di dissenso.

La scintilla è scattata dopo un blitz della Polizia Locale di Napoli nei Quartieri Spagnoli, durante il quale sono state elevate multe e effettuati sequestri ai danni di alcuni commercianti. Di rimando, gli esercenti della zona hanno deciso di reagire con uno “sciopero”: chiudere Largo Maradona e rendere inutilizzabile l’accesso al murale.

Stando a quanto riportato da Il Mattino (citato da CalcioNapoli24), il provvedimento è stato organizzato da Antonio Esposito, detto “Bostik”, titolare del bar La Bodega de D10S, che da anni gestisce l’area intorno al murales. L’ingresso al murale è stato chiuso e i commercianti fanno sapere che, se necessario, copriranno il volto di Maradona stesso.

L’obiettivo della protesta è evidente: costringere l’amministrazione (o gli agenti intervenuti) a rivedere i provvedimenti restrittivi nei confronti delle attività commerciali della zona.