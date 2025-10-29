PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàClaudia De Biase, la ventunenne che trasforma emozioni e brand in mondi...
Attualità e SocietàSocial & Tendenze

Claudia De Biase, la ventunenne che trasforma emozioni e brand in mondi digitali

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Claudia De Biase, la ventunenne che trasforma emozioni e brand in mondi digitali
Claudia De Biase, la ventunenne che trasforma emozioni e brand in mondi digitali
PUBBLICITÀ

A soli 21 anni, Claudia De Biase, fondatrice del progetto CLADEB visionary, è una delle giovani creative più interessanti della nuova generazione. Laureata in Fashion Design e oggi studentessa di master all’Istituto Marangoni, propone un progetto che fonde arte, moda e intelligenza artificiale in visioni oniriche e concettuali.

«Ho iniziato per gioco, creando mondi paralleli quando mi annoiavo. Le mie grafiche nascono da una sensazione, da ciò che un brand o un’emozione mi trasmette. L’intelligenza artificiale è solo una porta verso altri universi.»

PUBBLICITÀ

Le sue creazioni hanno attirato l’attenzione di marchi importanti: ha realizzato grafiche per Elisabetta Franchi, visibili sul profilo ufficiale del brand, poi per Fracomina, e collabora attualmente con Ahdiid.
Nei suoi progetti indipendenti, invece, dà spazio alla libertà assoluta: «Amo reinterpretare GCDS, è il brand più affine alla mia identità. Non collaboro ufficialmente, ma mi emoziono ogni volta che apprezzano le mie grafiche: sono una loro fan.»

Tra le sue creazioni più amate ci sono anche le grafiche in stile Simpson, dove immagina personaggi reali all’interno del celebre mondo giallo. Possiamo trovarle sui profili Instagram di personaggi noti come Chiara Biasi.
«È il cartone della mia infanzia — racconta — ma anche un modo per raccontare il mio mondo in chiave ironica.»

Visionaria ,ironica e un po’ enigmatica, Claudia rappresenta una nuova generazione di creativi che vede nel digitale non un limite, ma un varco verso nuove dimensioni.

“CLADEB è ciò che sono, ma anche ciò che sto ancora diventando.”

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati