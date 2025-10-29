Claudia De Biase, la ventunenne che trasforma emozioni e brand in mondi digitali

PUBBLICITÀ

A soli 21 anni, Claudia De Biase, fondatrice del progetto CLADEB visionary, è una delle giovani creative più interessanti della nuova generazione. Laureata in Fashion Design e oggi studentessa di master all’Istituto Marangoni, propone un progetto che fonde arte, moda e intelligenza artificiale in visioni oniriche e concettuali.

«Ho iniziato per gioco, creando mondi paralleli quando mi annoiavo. Le mie grafiche nascono da una sensazione, da ciò che un brand o un’emozione mi trasmette. L’intelligenza artificiale è solo una porta verso altri universi.»

Le sue creazioni hanno attirato l’attenzione di marchi importanti: ha realizzato grafiche per Elisabetta Franchi, visibili sul profilo ufficiale del brand, poi per Fracomina, e collabora attualmente con Ahdiid.

Nei suoi progetti indipendenti, invece, dà spazio alla libertà assoluta: «Amo reinterpretare GCDS, è il brand più affine alla mia identità. Non collaboro ufficialmente, ma mi emoziono ogni volta che apprezzano le mie grafiche: sono una loro fan.»

Tra le sue creazioni più amate ci sono anche le grafiche in stile Simpson, dove immagina personaggi reali all’interno del celebre mondo giallo. Possiamo trovarle sui profili Instagram di personaggi noti come Chiara Biasi.

«È il cartone della mia infanzia — racconta — ma anche un modo per raccontare il mio mondo in chiave ironica.»

Visionaria ,ironica e un po’ enigmatica, Claudia rappresenta una nuova generazione di creativi che vede nel digitale non un limite, ma un varco verso nuove dimensioni.

“CLADEB è ciò che sono, ma anche ciò che sto ancora diventando.”