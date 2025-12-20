Cobra e bengala nell’ortofrutta nel Napoletano, erano “ammacchiati” tra le bancarelle

Durante una perquisizione, i militari hanno rinvenuto 630 candelotti di Cobra, per un peso complessivo di 29 chili circa. Nel locale anche 11 bengala illegali, non omologati.
Il titolare del negozio, 21enne di Pollena Trocchia, è stati arrestato ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. I fuochi sono stati sequestrati e neutralizzati da carabinieri artificieri del comando provinciale di Napoli.
Maxi sequestro di botti illegali nel Napoletano: oltre 2,5 tonnellate tra cobra, cipolle e batterie