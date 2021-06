Stava scontando un cumulo di pene pari a quasi 19 anni di reclusione, per molteplici reati (rapine aggravate, detenzione di stupefacenti, furti aggravati ed evasione) presso la casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi.

Fortunato De Cicco, napoletano classe 79, residente in San Vitaliano, ha beneficiato della semilibertà. A concedere la misura alternativa il Tribunale di Sorveglianza di Napoli (Presidente Margherita Di Giglio, Magistrato relatore Maria Bottoni) che su istanza dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha permesso al 41enne di espiare la pena svolgendo attività di volontariato presso la casa della carità di Arzano. Il giovane, che beneficiava già di permessi premio, era già stato ammesso dall’ufficio di sorveglianza di Avellino a svolgere attività lavorativa all’esterno del carcere, in articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, presso una lavanderia industriale. A seguito di riesame della pericolosità sociale, gli è stata altresì revocata la misura di sicurezza della casa lavoro per due anni.