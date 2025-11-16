PUBBLICITÀ
Conny De Luca sul podio internazionale a Dubai: il talento napoletano trionfa nella gara mondiale di PMU sopracciglia

Redazione Internapoli
Napoli può festeggiare un nuovo orgoglio tutto partenopeo. Concetta De Luca, dermopigmentista napoletana conosciuta su Instagram come Conny De Luca – Royal Artist, ha conquistato il podio a Dubai in una delle competizioni internazionali più prestigiose dedicate al PMU sopracciglia. Un successo ottenuto sfidando un numero altissimo di professioniste provenienti da ogni parte del mondo, in una gara che rappresenta un vero punto di riferimento per l’eccellenza nel settore.

La vittoria di Concetta, in arte Conny, è il risultato di anni di studio, perfezionamento tecnico e passione, ma anche dell’energia e della determinazione che da sempre contraddistinguono i talenti della sua terra. “Essere napoletana significa portare nel cuore una forza speciale. Volevo che il mondo vedesse cosa possiamo fare quando crediamo nelle nostre capacità”, ha dichiarato dopo la premiazione.

A rendere l’evento ancora più significativo è stato il dettaglio scelto per rappresentare Napoli anche nella moda: Concetta ha infatti indossato un abito firmato Carmine Ruggì Atelier, eccellenza sartoriale napoletana che continua a distinguersi per creatività e identità autentica. Un gesto simbolico, un ponte tra arte, bellezza e appartenenza.

Il podio conquistato a Dubai non è solo un traguardo personale, ma un messaggio forte: i professionisti napoletani, quando hanno spazio e riconoscimento, sanno imporsi con talento e stile in qualsiasi scenario internazionale. Concetta De Luca ne è la prova vivente, portando il nome di Napoli ancora una volta tra le eccellenze mondiali.

