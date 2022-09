“Contributi a famiglie e imprese”, De Luca presenta il nuovo piano aiuti

Stamattina Vincenzo De Luca ha presentato un piano di sostegno e aiuti alle famiglie e alle imprese della Campania. Da palazzo Santa Lucia il presidente della Regione ha illustrato i dettagli dei contributi durante una conferenza stampa: “Le nuove misure partiranno nelle prossime settimane altre sono già partite. Dunque sono 400 i milioni di euro destinati alle imprese, alle famiglie e agli studenti: noi cerchiamo di integrare le misure del Governo nazionale“.

“Per quanto riguarda le misure in atto abbiamo stanziato risorse per gli studenti universitari e contiamo di dare 45mila borse di studio. Anche quest’anno abbiamo finanziato il trasporto per studenti dalle medie e alle università. Daremo un sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, alle prime daremo un contributo massimo di 6mila euro e 2500 euro per i figli. Ci sarà anche un voucher alle famiglie destinato all’accesso all’asilo nido che prevede 300 euro a famiglia. Un altro contributo di 400 euro, per ogni figlio a carico, sarà dato alle famiglie per finanziare l’attività sportiva“.

BOLLETTE E AIUTI ALLE IMPRESE

“Per le bollette dell’acqua copriamo come Regione l’aumento dei costi di gestione delle aziende di depurazione, impegnandole a non aumentarle. Stanziamo 50 milioni di euro per le imprese manifatturiere, artigianali e ristorative. Prevediamo anche contributi per le bollette energetiche delle azienda: se l’incremento delle bollette va dai 5mila ai 20mila euro, noi diamo un aiuto fino al 30% per le aziende manifatturiere, artigianali e ristorative“.

“Pubblicheremo entro ottobre un bando per dare un contributo abitativo per un massimo di 1000 euro a 70mila famiglie della Campania. Introduciamo questa novità e facciamo un bando direttamente come Regione“, conclude De Luca.