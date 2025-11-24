Veleno sulle elezioni regionali nel Napoletano, denunce su presunte anomalie e compravendite a Giugliano e Acerra

PUBBLICITÀ

La prima giornata di voto per le regionali in Campania si chiude con un significativo calo dell’affluenza.

I votanti rilevati alle 23, quando mancano i dati di una ventina di sezioni su 5.825, sono stati il 32,09% degli aventi diritto. Alla stessa ora della domenica, nelle regionali del 2020, aveva votato il 38,91%. Migliore il dato della sola città di Napoli, dove ha votato il 30,03% contro il 32,64 di cinque anni fa. I seggi riapriranno domani alle 7 per chiudere definitivamente alle 15.

PUBBLICITÀ

Ma a gettare veleno sulle elezioni regionali sono alcune segnalazioni circa presunte anomalie e compravendite di voti avvenute in provinciza di Napoli. Ad Acerra il candidato di Avs Alessandro Cannavacciuolo segnala una forte anomalia nei dati di affluenza registrati ad Acerra nella serata del 23 novembre.

Cannavacciuolo dichiara: “Un dato che fa rumore: la sezione 11 del quartiere Gescal vola al 69% di affluenza mentre Acerra si ferma al 41%. Segnalo una situazione che non può passare inosservata.

Alla sezione 11 del quartiere Gescal, alle ore 23 del 23 novembre, è stata registrata un’affluenza del 69%: un valore totalmente fuori linea rispetto alla media cittadina (41%) e rispetto a quella dell’intera provincia di Napoli (38%).

Una differenza così marcata non può essere liquidata come un semplice caso. Qualcosa merita di essere approfondito con la massima serietà. L’anomalia si verifica proprio in uno dei quartieri già segnalati in passato per pressioni e comportamenti sospetti legati al voto.

Pretendiamo controlli, verifiche puntuali e trasparenza. Serve chiarezza. Subito”.

Ancora più grave la denuncia che arriva da Giugliano dall’ex consigliere comunale del M5S e metropolitano Salvatore Pezzella: “Giugliano chiedo alle forze dell’ordine verificare controlli via pigna gira voce compravendita di voti. Ho fatto denuncia alle forze dell’ordine”, ha scritto Pezzella sui socia.