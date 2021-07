I carabinieri della compagnia di Casoria insieme a quelli delle compagnie del gruppo di Castello di Cisterna e del reggimento Campania hanno effettuato un servizio a largo raggio di controllo del territorio a Caivano. I militari – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno controllato 60 veicoli e identificato 83 persone, 30 delle quali pregiudicate. Diverse le perquisizioni e i controlli a persone sottoposte a misure detentive. Durante il servizio, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato sei telecamere e due trasformatori collegati fra loro. Le apparecchiature di “vigilanza” erano in un terrazzo condominiale presso la scala C delle palazzine IACP a via Circumvallazione Ovest.

