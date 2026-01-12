Corona ed il video a letto con Belen: “Fui io a girare le immagini”

PUBBLICITÀ

Tra i temi più discussi della docuserie Netflix Io sono notizia, Fabrizio Corona torna a parlare anche della sua relazione con Belén Rodriguez, una delle storie più chiacchierate del mondo dello spettacolo italiano. I due sono stati legati dal 2009 al 2012, anni segnati da grande esposizione mediatica e da momenti personali particolarmente difficili per la showgirl argentina.

Nella serie, Corona racconta il proprio modo di vivere i rapporti sentimentali, ammettendo un comportamento spesso contraddittorio: “Sono stato innamorato di tutte le mie donne, ma ha sempre prevalso la mia ossessione per il guadagno. È successo con Nina, ed è successo anche con Belén. Le facevo innamorare e poi le usavo, anche se le amavo”. Parole che gettano una luce diversa su una relazione che, all’epoca, appariva passionale ma anche turbolenta.

Secondo quanto ricostruito nella docuserie, anche durante la storia con Belén, nonostante Corona abbia più volte sostenuto di voler cambiare per lei, avrebbe continuato a sfruttare la visibilità della coppia. In particolare, durante una vacanza alle Maldive, avrebbe contattato il paparazzo Maurizio Sorge per segnalare la loro presenza, consentendo così di ottenere immagini destinate alla pubblicazione.

Uno degli episodi più dolorosi per Belén riguarda proprio quelle fotografie, che divennero di dominio pubblico e che la misero in grande difficoltà personale e familiare. Corona racconta che, una volta venuta a conoscenza della pubblicazione, la showgirl scoppiò in lacrime, parlando di vergogna e del timore per il giudizio dei genitori: “Chiama il direttore, fai qualcosa, è la mia fine”. A suo dire, lui avrebbe finto di essere indignato quanto lei, promettendo di intervenire per fermare tutto.

Il racconto contenuto in Io sono notizia non solo riapre una delle pagine più controverse del gossip italiano, ma offre anche uno spaccato su dinamiche di potere e sfruttamento mediatico all’interno delle relazioni. Un’ammissione che, a distanza di anni, continua a far discutere e a sollevare interrogativi sul prezzo della fama e sulla tutela della vita privata nel mondo dello spettacolo.