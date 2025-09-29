PUBBLICITÀ
Cos’è il chemsex, festini a base di sesso e droga organizzati tramite app

Redazione Internapoli
Sembra non conoscere limiti la moda del chemsex, rapporto sessuale consumato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sempre più diffuso tra gli utenti in cerca di sballo estremo. Le telecamere di “Fuori dal Coro” hanno documentato i cosiddetti “chill party”, festini in casa a base di droga e sesso organizzati tramite le app di incontri.
“Ho fatto chill che duravano due o tre giorni con gente che veniva avanti e indietro da casa”, spiega l’organizzatore di una di queste “maratone” domestiche dove per provare a raggiungere il piacere c’è chi fa uso abituale di sostanze potenzialmente letali come l’Mdpv. “È un mix forte, economicamente abbordabile che crea una forte dipendenza”, aggiunge l’uomo. C’è poi la droga dello stupro con i consumatori che durante i festini puntano apposite sveglie, dette “richiami G”, che indicano l’orario in cui assumere una quantità senza andare in overdose.
I festini “chill” trovano terreno fertile nelle app di incontri dove bastano pochi messaggi per prendere accordi ed entrare in casa di sconosciuti. L’inviato del programma di Rete 4, munito di una telecamera nascosta, ha verificato la facilità con cui avviare una sessione di chemsex. Sul profilo poche emoticon, come il simbolo della festa o del maiale, diventano un chiaro segno di riconoscimento e in pochi minuti fioccano decine di inviti e adescamenti.

