Covid, i nuovi focolai in Italia regione per regione: crescono anche al Sud

Crescono i contagi in Sicilia, ma l’indice di trasmissibilità Rt è sceso da 0,99 a 0,82, attestandosi al di sotto del livello di allerta, che è pari a uno, e della media nazionale di 1,18.Sono quattro le regioni oltre l’1: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Toscana.L’Iss conferma anche l’aumento dei casi per la quinta settimana consecutiva, con l’età media dei malati che viaggia intorno ai 32 anni e 1799 focolai accesi nel Paese, di cui 649 nuovi. Aumentano i casi anche in Sicilia, in buona parte si tratta di giovani asintomatici.

I dati Regione per Regione

Il dato suddiviso per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile. Oggi sono 2 su 21 le Regioni con crescita di contagi zero o prossima a zero. Da Sottolineare che oltre alla Lombardia, viene registrato un nuovo aumento Consistente in Veneto ed in Emilia Romagna; altri aumenti si verificano per focolai in Piemonte, Liguria, Toscana, Campania, Lazio, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna. Laddove non è indicata la percentuale di aumento, il dato è inferiore allo 0,1%.

Lombardia 101.705 (+198, +0,2%; ieri +388)

Emilia-Romagna 32.628 (+124, +0,4%; ieri +134)*

Veneto 23.944 (+179, +0,8%; ieri +188)

Piemonte 33.256 (+56, +0,2%; ieri +54)

Marche 7.363 (+20, +0,3%; ieri +32)

Liguria 11.292 (+111, +1%; ieri +95)

Campania 7.868 (+100, +1,3%; ieri +119)

Toscana 12.414 (+122, +1%; ieri +113)

Sicilia 4.716 (+37, +0,8%; ieri +114)*

Lazio 12.051 (+122, +1%; ieri +158)

Friuli-Venezia Giulia 3.923 (+20, +0,5%; ieri +49)

Abruzzo 3.891 (+26, +0,7%; ieri +13)

Puglia 5.856 (+60, +1%; ieri +55)

Umbria 1.915 (+25, +1,3%; ieri +16)

Bolzano 3.003 (+7, +0,2%; ieri +23)

Calabria 1.623 (+27, +1,7%; ieri +19) ***

Sardegna 2.505 (+19, +0,8%; ieri +65)

Valle d’Aosta 1.249 (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo)

Trento 5.299 (+33, +0,6%; ieri +53)

Molise 536 (+2, ieri nessun nuovo caso)

Basilicata 564 (+9, +1,6%; ieri +7)

Il nuovo bollettino

Il bollettino del 6 settembre ha riportato 1.297 nuovi casi di Covid-19 con 76.856 tamponi effettuati. In tutto il Paese si monitorano diversi focolai, che vengono scoperti giornalmente nei vari aggiornamenti regionali: ecco quali sono i cluster che preoccupano di piùIn tutta Italia continua il monitoraggio dei diversi focolai di coronavirus. Il bollettino del ministero della Salute del 6 settembre ha riportato 1.297 nuovi casi di contagio (il giorno prima erano stati 1.695), con oltre 76mila tamponi analizzati in 24 ore. Si segnalano in tutto il Paese diversi cluster, che vengono scoperti giornalmente nelle varie Regioni: ecco quali sono