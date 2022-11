Crisi con Tony? Tina Rispoli chiarisce: “Nella mia vita va tutto bene”

“Non c’è nessuna crisi con Tony, la mia frase era rivolta ai fans”. Sgombra ogni dubbio Tina Rispoli dopo il post pubblicato nei giorni scorsi. La moglie di Tony Colombo aveva scritto su Instagram “Si può sbagliare nella vita e si può anche perdonare, ma non fate l’errore di perdonare due volte lo stesso sbaglio perchè date solo l’opportunità a quella persona di perseverare nello stesso errore”. Questa la frase, tutt’altro che sibillihttp://

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Rispoli (@tinacolomboofficial)

na, pubblicata su Instagram da Tina Rispoli, che però precisa: “Ringrazio i giornali web che riprendono tutto quello che io pubblico, ma voglio precisare che la frase era rivolta ai miei fans. Vi ringrazio perchè mi fate diventare sempre più popolare, però vi voglio informare che nella mia vita va tutto bene”

Anche Tony commenta il video in modo ironico ma anche con tanto amore: “Ma è mai possibile? Tina combina guai ed io ti amo per questo!! Ti amo lady Colombo” Tony dal canto suo ha pubblicato negli ultimi tempi solo post inerenti al lavoro, in particolare fervono i preparativi per il mega concerto del 26 dicembre.