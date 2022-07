Crollo della giostra a Palma Campania, gira sul web il video dei terribili attimi

Il crollo della giostra ha sconvolto la comunità di Palma Campania. Quei terribili attimi sono stati ripresi in un video, casualmente, realizzato dai presenti alla festa in via Quercia. Infatti dopo poco tempo il video è finito sui social. Dall’immancabile musica emessa dalla giostra si è passati, rapidamente, alle urla del terribile incidente.

IL VIDEO DEL CROLLO DELLA GIOSTRA

L’INDAGINE DELLA PROCURA SULLA GIOSTRA

Dunque la Procura di Nola ha aperto un fascicolo sul crollo della giostra avvenuto ieri sera a Palma Campania. L’incidente ha provocato una decina di feriti lievi. Per il momento risulta iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di lesioni colpose, il gestore dell’impianto, una donna di Poggiomarino. Intanto i carabinieri stanno verificando il rispetto delle misure di sicurezza, in attesa di ulteriori rilievi tecnici che spieghino le cause del cedimento.

A quanto emerge osservando il luogo dell’incidente, il tronco della giostra, alto una dozzina di metri, si sarebbe sradicato dal suolo, abbattendosi su un lato e provocando i feriti sia tra i passeggeri saliti sui sediolini in movimento, sia tra gli spettatori rimasti a terra. Nella caduta il tronco ha sfiorato un’altra delle attrazioni allestite in loco per la festa della Madonna delle Grazie, un autoscontro in quel momento pieno di persone. La giostra crollata, insieme ad altre, si trova a pochi passi dalla locale caserma dei carabinieri e a qualche centinaio di metri dal municipio. Naturalmente gli inquirenti vaglieranno anche i video relativa alla giostra.