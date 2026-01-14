PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Cucine da incubo" nel ristorante in centro a Napoli, l'attività è stata...
CronacaCronaca locale

“Cucine da incubo” nel ristorante in centro a Napoli, l’attività è stata sospesa

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
"Cucine da incubo" nel ristorante in centro a Napoli, scatta la chiusura
PUBBLICITÀ

Un’operazione congiunta che ha visto impegnati gli agenti dell’Unità Operativa Stella della Polizia Locale, la Polizia di Stato, personale dell’Azienda Sanitaria Locale e i Vigili del Fuoco ha portato alla sospensione dell’attività di un locale di somministrazione, nel quale sono state accertate numerose violazioni delle norme sanitarie, ambientali e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

I controlli hanno riguardato un’attività con sede in piazza Cavour, con ambienti di servizio e cucina ubicati nella vicina via Mario Pagano.

PUBBLICITÀ

“Cucine da incubo” nel ristorante in centro a Napoli, l’attività è stata sospesa

La Polizia Locale ha accertato quattro violazioni amministrative. In particolare, sono state rilevate irregolarità in materia di inquinamento acustico, violazioni delle disposizioni comunali sulla corretta gestione e differenziazione dei rifiuti, nonché inosservanze del Regolamento di Polizia Urbana e del Codice della Strada per l’installazione di tende e insegne senza le necessarie autorizzazioni.

L’ASL ha riscontrato otto non conformità, di cui quattro classificate come significative e quattro come gravi. Un ingente quantitativo di generi alimentari sprovvisti di tracciabilità e in cattivo stato di conservazione è stato sottoposto a sequestro sanitario e, di conseguenza, l’attività è stata sospesa.

I Vigili del Fuoco, infine, hanno rilevato ipotesi di reato riconducibili alla mancata adozione delle misure di prevenzione incendi a tutela dell’incolumità dei lavoratori e all’omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività antincendio per gli impianti di produzione di calore utilizzati.

L’operazione conferma l’impegno congiunto delle istituzioni nel garantire il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, della sicurezza dei lavoratori e della civile convivenza.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati