Un’operazione congiunta che ha visto impegnati gli agenti dell’Unità Operativa Stella della Polizia Locale, la Polizia di Stato, personale dell’Azienda Sanitaria Locale e i Vigili del Fuoco ha portato alla sospensione dell’attività di un locale di somministrazione, nel quale sono state accertate numerose violazioni delle norme sanitarie, ambientali e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

I controlli hanno riguardato un’attività con sede in piazza Cavour, con ambienti di servizio e cucina ubicati nella vicina via Mario Pagano.

“Cucine da incubo” nel ristorante in centro a Napoli, l’attività è stata sospesa

La Polizia Locale ha accertato quattro violazioni amministrative. In particolare, sono state rilevate irregolarità in materia di inquinamento acustico, violazioni delle disposizioni comunali sulla corretta gestione e differenziazione dei rifiuti, nonché inosservanze del Regolamento di Polizia Urbana e del Codice della Strada per l’installazione di tende e insegne senza le necessarie autorizzazioni.

L’ASL ha riscontrato otto non conformità, di cui quattro classificate come significative e quattro come gravi. Un ingente quantitativo di generi alimentari sprovvisti di tracciabilità e in cattivo stato di conservazione è stato sottoposto a sequestro sanitario e, di conseguenza, l’attività è stata sospesa.

I Vigili del Fuoco, infine, hanno rilevato ipotesi di reato riconducibili alla mancata adozione delle misure di prevenzione incendi a tutela dell’incolumità dei lavoratori e all’omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività antincendio per gli impianti di produzione di calore utilizzati.

L’operazione conferma l’impegno congiunto delle istituzioni nel garantire il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, della sicurezza dei lavoratori e della civile convivenza.