Dal 2 settembre torna ‘Il Castello Delle Cerimonie’, lamentele per l’orario scelto per la messa in onda

“Da venerdì 2 settembre mettetevi comodi: apriamo le porte del nostro Castello Nuovi episodi de Il Castello Delle Cerimonie in onda su Real Time canale31″. Questo l’annuncio pubblicato sulla pagina Facebook de La Sonrisa.

Il Castello delle Cerimonie torna con un nuovo ciclo di puntate inedite da venerdì 2 settembre alle 23.05 su Real Time (DTT, 31).

Siamo ormai alla sesta stagione de Il castello delle Cerimonie, che supera così le stagioni del format originario, quel Il Boss delle Cerimonie che nel gennaio 2014 ci ha fatto conoscere la Sonrisa e la sua squadra e ci ha fatto amare Don Antonio Polese e la sua famiglia. Con la scomparsa del Boss, avvenuta nel dicembre del 2016, il programma – oltre ovviamente all’azienda di famiglia, saldamente gestita dagli eredi – è riuscito ad andare avanti e a trovare la chiave giusta per non deludere i fan di Don Antonio e dare spazio alle cerimonie più travolgenti del Castello.

Certo, la mancanza di Don Antonio si sente in tanti piccoli dettagli e la scomparsa di Donna Rita, l’amata moglie, ha reso l’assenza ancora più concreta, ma di certo Imma e Matteo riescono benissimo a far vivere l’atmosfera del Castello con la loro sintonia, la loro ironia, la loro spontaneità, fatta di sguardi, di sorrisi e di risate

Complessivamente sono state realizzate 11 stagioni di questo format dal gennaio 2014, contando anche quella a breve in tv. Il promo in onda su Real Time promette cose mai viste, come torte che scendono dall’alto in un trupudio di fiori: e a chi segue da sempre il programma viene in mente quella trasferta del Boss a New York, con qualche ‘trucchetto’ da importare a Sant’Antonio Abate (NA).

Le lamentele sull’orario.

Tanti i commenti sulla pagina facebook dei fans, qualcuno felice per il ritorno ma anche polemico per l’orario prescelto: ” Rivedo tantissime volte le repliche la domenica sera, e le continuo e rivederle. Adesso che fanno quelle nuove sono contentissima. Il mio sogno è potervi venire a trovarvi e conoscervi di persona. Ma perché noi trasmettere più presto. “Ma che orario è?!? Le nuove puntate andrebbero trasmesse alle 21!!!”