Luxottica, paga doppia a chi a settembre lavora di sabato

La forte richiesta di mercato ha indotto la direzione di Luxottica di Agordo (Belluno) a proporre ai dipendenti quattro sabati di lavoro straordinario (o due per le lavorazioni in plastica) da svolgere volontariamente nel mese di settembre.

In base agli accordi sindacali, le retribuzioni aggiuntive possono incrementare del 100% rispetto all’importo base.

L’azienda renderà disponibile agli aderenti il servizio di trasporto gratuito.

Quattro sabati di straordinario incentivato, due per turno. È quanto è stato concordato per lo stabilimento Luxottica di Agordo tra azienda e RSU nelle ultime ore. Dal metallo alla plastica, tutte le aree saranno interessate dai sabati lavorativi. Chiamate al lavoro le maestranze che in quella settimana effettueranno il turno mattino. 3, 10 17 e 24 settembre le date che gli operai Luxottica di Agordo devono segnare sul calendario, queste le date per il metallo. Le aree iniettato invece lavoreranno solo i primi due sabati di settembre. Sulle bacheche aziendali è presente il comunicato aziendale con tutte le date e i rispettivi reparti coinvolti. “Viste le importanti necessità produttive per il mese prossimo – dicono i rappresentanti della UILTEC – è stato firmato un accordo riguardante i sabati lavorativi di settembre. Sono previsti 1 o 2 sabati a seconda delle aree per quanto riguarda i reparti produttivi dello stabilimento. Teniamo solo a sottolineare che, dopo un confronto sul tema tra la RSU e l’azienda, sono stati concordati solamente sabati incentivati, i quali possono avere una maggiorazione fino al 100% in base alla presenza effettiva (che auspichiamo sarà elevata). Sono stati concordati anche dei sabati incentivati per l’area Collaudi: anche in questo caso invitiamo i colleghi coinvolti a leggere l’accordo relativo all’area. A tutti ricordiamo – concludono i delegati UIL – che verrà messo a disposizione il servizio di trasporto ma solo in base alle preadesioni effettuate dagli interessati su My personal desk entro il martedì precedente“.