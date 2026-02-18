PUBBLICITÀ
CronacaCronaca locale

“Dammi i soldi o ti uccido” studente 24enne rapinato a Napoli

Gianluca Spina
I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un 28enne nigeriano per tentata rapina. A subire l’aggressione è uno studente spagnolo 24enne che sta percorrendo corso Umberto, a Napoli, per rientrare a casa.

L’altra notte, poco dopo 4:45, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 28enne si è avvicinato ed ha aggredito alle spalle lo studente. Voleva i suoi soldi, e lo ha minaccia di morte. Dopo la sottrazione dello smartphone c’è stata anche una colluttazione. La vittima era in lacrime e il suo aggressore a pochi metri quando sono giunti carabinieri. Il 28enne è ora in carcere.

