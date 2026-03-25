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La ministra Daniela Santanchè si è dimessa. Dopo il braccio di ferro con la premier la titolare del Turismo ha ceduto alle pressioni e ha lasciato l’incarico. Le dimissioni sono state ufficializzate con una nota. Dopo i casi Bartolozzi e Delmastro, dunque, capitola anche la ministra del Turismo.

Daniela Santanchè si è dimessa, la ministra del Turismo lascia l’incarico

Non era praticamente mai successo che un ministro venisse sfiduciato pubblicamente dal proprio presidente del Consiglio. L’unico precedente è il caso dell’ex Guardasigilli Filippo Mancuso, nel 1995, che abbandonò l’incarico dopo una mozione di sfiducia votata anche dal suo governo. Meloni punta a tagliare via “i rami secchi” per neutralizzare gli attacchi delle opposizioni. Santanchè non sembra intenzionata a lasciare il suo posto ma potrebbe trovarsi costretta a farlo più avanti, in Parlamento, nel caso venisse votata una mozione di sfiducia. Le opposizioni unite hanno annunciato di aver presentato una mozione di sfiducia nei confronti Santanchè e chiedono di discuterla il prima possibile. Sostituire un terzo ministro dopo lo scandalo di Gennaro Sangiuliano e le dimissioni di Raffaele Fitto (oggi vicepresidente della Commissione europea) renderebbe necessario per Meloni un nuovo passaggio alle Camere.

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Santanchè a Meloni: “Lascio il mio certificato penale immacolato”

“Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione”, scrive Daniela Santahcè nella lettera di dimissioni alla premier Meloni in cui tra l’altro dice: “Mi premeva e mi preme sottolineare che ad oggi il mio certificato penale è immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio”.