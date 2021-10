Il sindaco uscente di Napoli Luigi De Magistris non sfonda alle regionali in Calabria e resta escluso dal consiglio regionale. Il candidato, infatti, è arrivato terzo alla corsa per la presidenza e ha dichiarato: “Mi prenderò un periodo di pausa fino a Natale“.

I risultati di De Magistris in Calabria

Il commento di Luigi De Magistris, due volte sindaco di Napoli, candidato alle elezioni regionali in Calabria, esprime tutta “l‘amarezza per un risultato sotto le aspettative“. Difatti, i sondaggi interni ai partiti circolati negli ultimi giorni prevedevano risultati tra il 20-25%. Tuttavia, ieri le urne hanno restituito un misero 15%, in linea con le proiezioni che vedono il candidato napoletano al massimo tra il 17-18%. I dati elettorali vedono, quindi, l’ex sindaco di Napoli in terza posizione, dopo il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto e la candidata del centrosinistra Amalia Bruni.

La delusione di De Magistris

Nelle dichiarazioni non nasconde la forte delusione: “Dopo quasi trent’anni di attività politica ed istituzionale, percepire che questa terra non ha voluto svoltare dal ricatto al riscatto mi deve fare riflettere sul piano personale.”

La decisione di prendersi una pausa

Da qui la decisione di De Magistris di prendersi una pausa dalla politica: “Mi auguro che questo patrimonio di esperienza politica non venga disperso, farò di tutto per dare il mio sostegno sia qua che a Napoli“. Aggiungendo poi: “Mi prenderò, però, un periodo fino a Natale. Adesso ho bisogno di riflettere su che cosa sia più giusto fare in questo momento della mia vita“.

L’esperienza elettorale in Calabria

“È stata – ha aggiunto De Magistris – un’esperienza elettorale indimenticabile“. Ma poi precisa “evidentemente c’era un’altra politica silenziosa, che aveva altre armi di convincimento e ha portato ad un maggior consenso dall’altra parte”.

I complimenti al candidato eletto

Conclude il discorso rivolgendosi al Presidente di Regione appena eletto: “Voglio fare i complimenti a Roberto Occhiuto augurandogli buon lavoro provando a invertire la rotta devastante della politica regionale“.