Diffonde foto della ex e la ricatta, arrestato 37enne nel Salernitano

Di Nicola Avolio
Avrebbe diffuso fotografie a sfondo sessuale che ritraevano la donna con la quale aveva precedentemente intrattenuto una relazione e che si sarebbe rifiutata di consegnargli del denaro per “evitare” che le immagini venissero divulgate.

Per questo motivo i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, hanno posto agli arresti domiciliari un 37enne di Fisciano, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura: le accuse sono di atti persecutori, revenge porn e tentata estorsione.

Le indagini avrebbero accertato come il 37enne avrebbe molestato e minacciato la donna fino a causare nella vittima un perdurante stato di ansia fino e costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.

Stando alle risultanze investigative, inoltre, l’uomo avrebbe minacciato la donna di diffondere immagini a contenuto sessualmente esplicito. Secondo gli inquirenti, al rifiuto della vittima le immagini sarebbero state effettivamente inviate ad alcuni conoscenti della stessa.

Il 37enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Fisciano.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

