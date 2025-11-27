PUBBLICITÀ
Dolore a Giugliano per la morte di Nando, il giovane combatteva da tempo contro il brutto male

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Un altro grave lutto ha colpito, in queste ore, la città di Giugliano. E’ morto, infatti, Ferdinando De Cristofaro, conosciuto da tutti come Nando.

Il giovane si è spento a soli 30 anni a causa di un tumore al cervello, contro il quale combatteva da tempo e che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Anni fa aveva già affrontato la malattia, riuscendo a superarla, ma il tumore si era ripresentato, rivelandosi in questo caso fatale.

La notizia della sua morte ha scosso l’intera comunità giuglianese. A darne il triste annuncio sono stati il padre Antonio, la madre Lina, il fratello Gianfranco, insieme a zii, cugini e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati oggi, giovedì 27 novembre 2025, alle ore 15:30, presso la Parrocchia San Massimiliano Kolbe.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

